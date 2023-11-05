البيت الأبيض: أكثر من 300 أمريكي غادروا قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - أعلن جوناثان فاينر نائب مستشار الأمن القومي، اليوم الأحد، أن 300 أمريكي غادروا قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضي، ولكنه أكد أن هناك آخرين لا يزالون عالقين هناك، في ظل إغلاق المعبر مجدداً.

وأضاف فاينر، أن أكثر من 300 أمريكي غادروا قطاع غزة، ولكن لا يزال هناك مواطنون أمريكيون في الداخل ويريدون المغادرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الأسبوع الماضي، إن هناك حوالي 400 مواطن أمريكي، وأفراد أسرهم، أي حوالي 1000 شخص، يريدون الخروج.

هذا وبدأت عملية خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع إجلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري نحو مصر، لكنها توقفت، أمس السبت، بعد ضربة إسرائيلية، الجمعة، لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين، بحسب تعليقات مصرية رسمية.