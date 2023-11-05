بلينكن يرفض من رام الله التهجير القسري للفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 08:39 مساءً - عارض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد "التهجير القسري" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما تواصل إسرائيل منذ نحو شهر عملية عسكرية مدمرة في القطاع ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس.

وهذه أول زيارة لبلينكن إلى الضفة الغربية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وبحث الجانبان أيضا بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، في إشارة إلى عنف المستوطنين.