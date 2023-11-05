كتائب القسام تعلن استهداف 12 آلية للجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن استهداف 12 آلية للجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان: "منذ مساء أمس وحتى الآن، كتائب القسام دمّرت واستهدفت 12 آلية لجيش الاحتلال، معظمها دبابات".

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام مقطع فيديو وثق تدمير مدرعة إسرائيلية من مسافة صفر في قطاع غزة.

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصي"، حيث يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.