نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.

كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة بعد تعرض المسارات الرئيسية التي أعيد وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.

ويعتبر هذا الانقطاع الثالث للاتصالات وخدمات الانترنت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، ردا على عملية "طوفان الأقصى".

وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي بأن غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مدينة غزة بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

هذا، وذكرت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الأحد عائلة أبو حصيرة بالقرب من ميناء غزة، مشيرة إلى أن أغلب القتلى من النساء والأطفال المتجمعين في منزل العائلة والمنازل المحيطة به.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.