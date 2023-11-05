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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل".. عمرو موسى يوجه دعوة هامة للجامعة العربية

عاجل - "بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل".. عمرو موسى يوجه دعوة هامة للجامعة العربية، تتصدر الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية القائمة حاليًا والتي ترتفع بشكل متطور خاصة في قطاع غزة، محركات البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية بشكل كبير.

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لذلك يتدخل عدد كبير من المشاهير ورؤساء الدول والذين لديهم كلمة مسموعة في المجتمع، ويتحدث عن تلك الأزمة القائمة بين فلسطين وجيش الاحتلال الصهيوني على أرض قطاع غزة، والمجازر التي تحدث للمدنيين في القطاع.

عاجل - "بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل".. عمرو موسى يوجه دعوة هامة للجامعة العربية

وترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا الإطار ترصد كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن دعوة الأستاذ عمرو موسى بسبب الأحداث الفلسطينية، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل".. عمرو موسى يوجه دعوة هامة للجامعة العربية

عمرو موسى يدعو الجامعة العربية لتسجيل تصريح وزير إسرائيل

ودعا الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الجامعة العربية من أجل تسجيل تصريح الوزير الإسرائيلي الذي نص التهديد يقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، وتقديم بلاغ رسمي لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

وذلك من أجل تمهيد اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة إتجاه التطور الخطير عند الأجهزة المختصة، من أجل منع الانتشار النووي ونزع السلاح القائم في غزة، في ظل احتمالات وجود تفجير ننووي من الحكومة الإسرائيلية.

ونشر عمرو موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا، وكتب: "ادعو الجامعة العربية لتسجيل التصريح وابلاغه حرفيا ورسميا إلى امين عام الامم المتحدة والي رئيس مجلس الامن تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذا التطور الخطير لدي الاجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة اسرائيل المتطرفة".

وزير إسرائيلي يدعو لإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة

ودعا عميحاي إلياهو وزير حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة مشيرًا إلى أنه أحد خيارات إسرائيل في حربها، وذلك وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما أشار إلياهو إلى اعتراضه على تقديم أو السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتطاول وقال: "لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين".

ورد على سؤال عن مصير السكان الفلسطينيين مؤيدًا سرقة أراضي القطاع وبناء المستوطنات، وقال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها"، كما أشار أن شمال قطاع غزة ليس له الحق في الوجود، مشيرًا إلى أن أي يشخص يرفع علم فلسطين أو الفصائل لا يمكن أن يستمر في العيش على الأرض.

عاجل - "بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل".. عمرو موسى يوجه دعوة هامة للجامعة العربية

نتنياهو يؤكد على أن دعوة إسقاط قنبلة أمر وارد

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن دعوة وزير حزب عوتسما يهوديت، بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد يمكن أن يحدث في الحرب على قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماع موسع يوم 11 نوفمبر الجاري.

أحداث فلسطين وإسرائيل

وبدأت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بداية يوم 7 أكتوبر المقبل، وشهدت الحرب القائمة استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين زاد عددهم عن 9950 شهيد، وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 23 ألف مصاب وجريح، فيما بلغ عدد قتلى إسرائيل نحو 1540 شخص.