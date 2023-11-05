نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تستهدف مدرعة إسرائيلية وجنودا يتحصنون في منزل شرق جحر الديك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلوها مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تتوغل شرق جحر الديك في القطاع.

وظهر في الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي، أحد المقاتلين وهو يستهدف آلية مدرعة إسرائيلية بقاذف مضاد للدروع من طراز "آر بي جي" ومعه ملقم يقوم بالتغطية النارية من بندقية رشاش خلال تلقيم القاذف مرة أخرى.

كما أوضح الفيديو أن المشاهد كانت يوم أمس السبت 4 نوفمبر 2023.

وفي القسم الثاني من فيديو "القسام" استهدف المقاتل منزلا صغيرا يتحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين الذين توغلوا إلى جحر الديك.

هذا وتنشر "كتائب القسام" بشكل شبه يومي مقاطع فيديو توثق عمليات استهداف القوات الإسرائيلية التي تتوغل بريا في قطاع غزة