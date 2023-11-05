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أحمد جودة - القاهرة - قذيفة "الياسين 105".. معلومات عن أحدث أسلحة "كتائب القسام" استخداما..خلال المعارك التي تجري في غزة ظهر بشكل لافت قذيفة الياسين 105 والتي هي عبارة عن التصنيع المحلي للقذيفة الروسية PG7-VR (пг7-вр)، القذيفة تستخدم على القاذف الشهير RPG 7، يتميز هذا نوع من القذائف بالإضافة لكونه خارق للدروع أنه مزدوج الرأس ( قذيفة ترادفية) والتي صممت للتغلب على الدروع التفاعلية (وهي عبارة عن صناديق ملصقة على هيكل الدبابة تحتوي على شحنة متفجرة تنفجر في وجه الصاروخ مما يؤدي إلى عدم الإضرار بالدبابة بشكل مباشر)

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مصورين تعريفيين، الأول يخص قذيفة الياسين 105، أما الثاني فهو يخص عبوة العمل الفدائي، وأشارت إلى تميزهم بقدرة عالية على التدمير، كما أوضحت أنه كبدت كم خلالهم خسائر فاضحة للأحتلال الإسرائيلي، حيث تم تدمير العديد من الآليات الاسرائيلية المتوغلة في غزة خلال معركة طوفان الأقصى.

قذيفة "الياسين 105".. معلومات عن أحدث أسلحة "كتائب القسام" استخداما

"كبدت إسرائيل خسائر فاضحة"..كل ما تريد معرفته عن قذيفة “الياسين 105”

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قذائف الياسين 105.

كل ما تريد معرفته عن قذائف الياسين 105

قذائف الياسين 105 هي قذائف آر بي جي، استخدمتها كتائب القسام في حربها على الاحتلال الإسرائيلي، وهي محلية الصنع ومضادة للدروع، وتتميز بقدرة تدميرية عالية.

أسفرت قذائف الياسين 105 عن تدمير العديد من الدبابات الإسرائيلية، وتم إدخالها الخدمة رسميًا خلال عملية طوفان الأقصي والتي حدثت في يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.



تعد قذيفة الياسين 105 نسخة مطورة عن قذيفة التاندوم الروسية، واستخدمت خلال عملية طوفان الأقصى لأول مرة من خلال إسقاط القذيفة عبر طائرة مُسيّرة، فيما تم الإعلان رسميًا عن أول استخدام لها وكشف تطويرها في عبر مقطع مصور نشر على قناة كتائب الشهيد عز الدين القسام.



يقدر أن مدى قذيفة الياسين 105 يتراوح ما بين 100-500 متر ويكون المدى الفعال في حدود 150 مترًا، وتتكون من حشوتين باعتبارها قذيفة ترادفية، إذ تنفجر الحشوة المتفجرة الأولى مع الارتطام في جسد المدرعة، والثانية تنفجر بعدها بفارق ضئيل مع من أجل تعزيز الانفجار، واختراق الآلية المدرعة المستهدفة.



مواصفات فنية لـ قذيفة الياسين 105

- العيار:64/105 ملم.

- الوزن الكلي: 4.5 كيلوجرامات.

- المدى الفعال: 100 متر.

- المدى المؤثر: 150 مترا.

- قدرة الاختراق في الحديد الصلب: 60 سم بعد الدرع الردي.