نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول صيني: مستعدون لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب المدير التنفيذي للجنة إدارة منطقة العرض لمنظمة شنغهاي للتعاون لي قانج، أن مصر والصين من الحضارات القديمة ذات التاريخ الطويل والحضارات الرائعة، مشيرًا إلى أن كل دولة منهما تلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد والتجارة العالميين.

وأضاف "قانج"، خلال مؤتمر للمنطقة النموذجية المحلية للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة شنجهاي للتعاون الصيني في مصر، أنه على الرغم من أننا متباعدون جغرافيًا، إلا أن صداقتنا تعود إلى زمن بعيد.

وتابع نائب المدير التنفيذي للجنة إدارة منطقة العرض لمنظمة شنغهاي للتعاون، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر في الإطارين الصيني العربي والصيني الأفريقي، وكذلك في إطار الأمم المتحدة ومجموعة البريكس، وسننسق ونتعاون مع المنصات المتعددة الأطراف الأخرى لحماية التعددية الحقيقية، وحماية الإنصاف والعدالة الدولية والمصالح المشتركة للدول النامية، وضخ المزيد من التعاون التجاري والثقافي والسياحي؛ من أجل الاستقرار في المنطقة والعالم.

هذا وكان قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينج مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، في الـ19 من شهر أكتوبر الماضي، خلال منتدى "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي.

وخلال لقاء الـ19 من أكتوبر، شدد الدكتور مصطفي مدبولي، على أن مصر تتطلع إلى مزيد من التقدم في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، مؤكدًا أننا نتطلع إلى المزيد من الشركات الصينية التي تستثمر في مصر، ومستعدون لتقديم الدعم السياسي والضمانات الأمنية لتحقيق ذلك.

وخلال الاجتماع، أشار جين بينج إلى أن "مصر هي الدولة الأولى التي تعاونت مع الصين الجديدة، لافتًا إلى أن الصين ومصر صديقتان حميمتان تشتركان في نفس الأهداف وتثقان ببعضهما البعض.

