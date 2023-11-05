نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئول صيني: نسعي لكتابة فصلًا جديدًا في التعاون بين القاهرة وبكين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مدير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مدينة تشينجداو وانج لومينج، أن بلاده على استعداد لمواصلة تعميق التواصل والالتحام مع الشركات المصرية والعمل معًا لتنمية التعاونيات وتبادل الفرص الجديدة، وكتابة فصل جديد من المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.

وأضاف لومينج، أن محاور التنمية تلك تتمثل في تقاسم فرص السوق الضخمة في تشينجداو، باعتبارها مدينة مركزية مهمة في شمال الصين، والتي تتمتع بتجارة خارجية مزدهرة ويمكنها توفير منصة دعم للشركات المصرية لدخول السوق الصينية وتوسيعها.

وتابع مدير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مدينة تشينجداو، بأننا سنندمج بشكل أفضل في التداول المزدوج الدولي والمحلي، وسط مساعي تعزيز تكامل التجارة المحلية والخارجية، وفتح القنوات اللوجستية الدولية، وتقديم خدمات عالية الجودة للشركات المصرية؛ لمواصلة توسيع سوق شاندونغ والسوق الصينية.

وأكد أن مدينة تشينغداو، تعد من أوائل المدن الصينية التي بدأت عملية التحديث، وهي تتمتع بأساس اقتصادي متين ونظام صناعي متكامل، ونتطلع إلى زيادة تعميق التعاون الصناعي مع مصر في مجالات إنشاء البنية التحتية، والتصنيع الذكي، والبحرية، والطاقة الجديدة والمواد الجديدة.