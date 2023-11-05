نجيب ميقاتي: قتل الاحتلال للمدنيين جنوب لبنان جريمة نكراء تضاف إلى سجله

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أحمد جودة - القاهرة - شدد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، على أن استهداف إسرائيل للمدنيين في لبنان وقتلها 4 أشخاص من بينهم 3 أطفال في الجنوب جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال.

وقال ميقاتي إن "هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان".

وأضاف أن "هذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".

وأكد أن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة عبر اتصالات دولية وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن على خلفيتها.

وأفاد بأنه مطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعية الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق