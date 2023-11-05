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أحمد جودة - القاهرة - اللقاء بين بلينكن وعباس.. مقترحات لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، أن الرئيس محمود عباس قدم اقتراحًا خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين في رام الله، يهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرة واحدة وللأبد، وقد تمحور الاقتراح حول إيجاد حلا سياسيًا ينهي الاحتلال الإسرائيلي في ضفة الغربية وقطاع غزة، مع تقديم ضمانات دولية.

وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة عن اقتراح الرئيس محمود عباس لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين، بخصوص إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي.

اللقاء بين بلينكن وعباس.. مقترحات لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين بشكل نهائي

في لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين في مدينة رام الله، تقدم الرئيس الفلسطيني بمقترح جديد يهدف إلى إنهاء الصراع الدائر منذ عقود مع إسرائيل.

مقترح الرئيس الفلسطيني لإنهاء الصراع مع إسرائيل

خلال اللقاء، طرح الرئيس محمود عباس مقترحًا يقوم على إيجاد حلا سياسيًا ينهي الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

يأتي هذا المقترح مع تحديد جدول زمني محدد وضمانات دولية، تضمن المقترح أيضًا وقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ورفض التهجير، بالإضافة إلى إنهاء قرصنة الأموال والاجتياحات والقتل اليومي في الضفة الغربية.

موقف الإدارة الأميركية من المقترح

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين على تمسك الإدارة الأميركية بحل الدولتين كأساس لحل النزاع، كما أكد أيضًا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وذكر أن الإدارة الأميركية تسعى لإيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين من خلال مفاوضات.

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الولايات المتحده ترفض وقف إطلاق النار في غزة

رفضت الولايات المتحدة مطلب الفلسطينيين بوقف الحرب في غزة، معتبرة أن ذلك سيمنح حركة حماس فرصة لإعادة بناء قوتها العسكرية وشن هجمات جديدة على إسرائيل.

وبدلًا من ذلك، تعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل على تقليل المدنيين المتأثرين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى توقف القصف لفترات محددة.