نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن استهداف كريات ‏شمونة بعدد من صواريخ "غراد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر حزب الله اللبناني مساء يوم الأحد بيانا أعلن من خلاله استهداف كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ "غراد" (كاتيوشا).

وفي البيان الصادر قالت "المقاومة الإسلامية‏" إن "استهداف كريات شمونة جاء ردا على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم و‏التي استهدف فيها ‏سيارة مدنية عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون التي ‏أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة أطفال من ‏أحفادها".

وأفادت بأن "المقاومة الإسلامية" "قامت عند ‏الساعة 7:20 من مساء يوم الأحد بقصف ‏مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا)".‏

وشددت في بيانها على أنها لن تتسامح أبدا بالمس والاعتداء على المدنيين وأن ردها سيكون ‏حازما ‏وقويا.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لبنانية أن امرأة (جدة) وثلاثة من أحفادها قتلوا في قصف إسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أنه وفقا للمعلومات الأولية استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة الصحفي سمير أيوب على طريق عيناثا.

كما ذكر مراسلنا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتي إسعاف قرب بلدة طيرحرفا جنوب لبنان ما أدى لإصابة 4 مسعفين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.