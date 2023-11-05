نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تطويقه كامل قطاع غزة وانتشار جنوده على طول ساحله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه طوق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوده تقدموا في عمق قطاع غزة وتمركزوا على طول الساحل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على أحد أهم معاقل "حماس" في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية: أن اللواء 36 شن هجوما على منطقة شمال قطاع غزة كجزء من خطة توسيع العمليات البرية في القطاع وتطويق مدينة غزة، حيث تمت مهاجمة أكثر من 1600 هدف لحماس، بما في ذلك البنية التحتية ومستودعات الأسلحة ومواقع التحصينات ومراكز المراقبة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن جنود اللواء 36 تمكنوا من القضاء على أكثر من 300 إرهابي، منذ بداية القتال، باستخدام نيران المدفعية، وبالتنسيق مع القوات الجوية، ومن خلال المعارك التي شاركت فيها قوات المشاة والدروع.

يأتي هذا فيما تؤكد حركة "حماس" في بياناتها أن مقاتليها يتصدون للآليات الإسرائيلية في مختلف محاور الاجتياح الإسرائيلي للقطاع بالقذائف المضادة للدروع ويوقعون فيها إصابات مباشرة.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي في اليوم الأول من هجوم "حماس" على منطقة غلاف غزة.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ما أدى لمقتل 9770 بينهم 4800 طفل، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة.