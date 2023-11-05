وزير الخارجية الفنزويلي يضع إكليل من الزهور أمام تمثال سيمون بوليفار بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - وضع إيفان خيل بينتو وزير الخارجية الفنزويلي، اليوم الأحد، إكليل من الزهور أمام تمثال المحرر سيمون بوليفار الموجود بالقاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وشارك بينتو، في احتفالية أمام تمثال المحرر سيمون بوليفار، والتي بدأت بغناء النشيد الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية، تلاه نغمات "Mi Patria" نظيرتها من الدولة الإفريقية، ثم تخصيص دقيقة صمت على روح ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي ارتكبتها إسرائيل.

وخلال كلمته، سلط وزير الخارجية الفنزويلي، الضوء على الإنجاز البطولي لأبي الأمة الفنزويلية، مؤكدا أنه بعد 200 عام تواصل شعوب الجنوب خوض معركة ضد المشروع الإمبريالي، الذي يسعى إلى تنفيذ نظام استعماري جديد، خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وحضر الاحتفالية مساعد وزير الخارجية الفنزويلية لشؤون إفريقيا يوري بيمنتل، وسفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى مصر، ويلمر بارينتوس؛ ومساعد وزير الخارجية المصرية للأمريكتين السفير حازم فهمي؛ نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير، ومساعد وزير الثقافة للشئون الفنية تامر عبد المنعم.

كما حضر الاحتفالية سفير الأرجنتين جونسالو يوريولابيتيا، وسفير جمهورية كوبا مانويل روبيدو دياس؛ وسفير جمهورية الإكوادور دينيس توسكانو أموريس؛ وسفير بنما أليخاندرو ميندوسا جانتس؛ وسفير بيرو خوسيه غييرمو بيتانكورت؛ والقائم بأعمال دولة بوليفيا المتعددة القوميات، إدوين ريفيرو؛ والقائم بأعمال جمهورية الدومينيكان آندي رودريجيس دوران ومستشار سفارة جمهورية كولومبيا أليخاندرو بوتيرو.

وتعد مصر المحطة الخامسة والأخيرة في الجولة الدبلوماسية للأم إفريقيا التي يقوم بها الدبلوماسي الفنزويلي، الذي عقد اجتماعات لتعزيز التعاون مع سلطات جمهورية الكونغو وإثيوبيا ورواندا وأوغندا.