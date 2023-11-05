نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن: الهدنة في غزة قد تسهل عودة الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة سوف تسهل مسألة عودة الرهائن.

وقال بلينكن خلال كلمة ألقاها في العراق إن "الهدنة الإنسانية في غزة يمكن أن تزيد من فرص عودة الرهائن".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق للإسرائيليين بأن "الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد إسرائيل على كسب المزيد من الوقت لهجومها البري على قطاع غزة"، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس".

وكان عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، قد أعلن أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

وتشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، نفذت خلالها عددا كبيرا من الهجمات الدامية أبرزها قصف المستشفى المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية، كما قصفت مخيم جباليا في عدة هجمات صاروخية، بالإضافة إلى قصف دام على البريج والمغازي، ومستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والتركي