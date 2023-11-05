نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع قطع الاتصالات.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي غير مسبوق لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة غزة الليلة، انفجارات وقصفا عنيفا، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن سقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، فيما إصيب العشرات من المدنيين، وتم تدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

وفي حصيلة أولية، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بوصول 15 قتيلا للمستشفى، حتى الآن، جراء الغارات الاسرائيلية الأخيرة.

واستهدفت الغارات، حسب المصادر، محيط مستشفيات غزة، وحي الزيتون، والصبرة، والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطىء، والسفينة، والمشتل، ومجمع أنصار، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إسرائيل قطعت للمرة الثالثة كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.

وقتل وأصيب العشرات من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي للعديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر.