بلينكن: الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية في غزة وعدم امتداد الصراع خارج القطاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إنه ناقش في رام الله مستقبل غزة والضفة الغربية، موضحا أن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجد لضمان عدم امتداد الصراع خارج غزة.

وتابع أنتونى بلينكن :"نحن منخرطون بشكل يسمح بإيصال المساعدات للمدنيين، والهدنة الإنسانية تعزز إعادة المحتجزين في قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق وضد مصالحه، موضحا أن الهدنة الإنسانية تساعد على وصول الدعم للمحتاجين في غزة.