زيلينسكي يعترف بأن العالم سئم من الصراع الأوكراني

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بأن العالم سئم من الصراع الأوكراني.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "كثير من الناس في العالم متعبون، وهذا أمر مفهوم".

ووفقا لزيلينسكي، فإن "بعض القادة الأوروبيين تعبوا أيضا من دعم أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، فهو مقتنع بأنه "لا يوجد بديل" لمواصلة تقديم المساعدة إلى كييف.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن دعم أوكرانيا أصبح عبئا على الغرب.