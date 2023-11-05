نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: المسؤولية الأمنية في غزة ستبقى في أيدي إسرائيل بعد انتهاء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن المسؤولية الأمنية في غزة ستبقى بيد تل أبيب عقب الحرب. وأوضح المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الجيش إعداد خطة لعمل واسع النطاق في حال وقوع حدث مماثل لـ7 أكتوبر في الضفة الغربية. أفادت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن المسؤولية الأمنية في غزة ستبقى بيد تل أبيب عقب الحرب. وأوضح المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الجيش إعداد خطة لعمل واسع النطاق في حال وقوع حدث مماثل لـ7 أكتوبر في الضفة الغربية.