نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوة بإسرائيل.. "زيلينسكي" يناشد الكونجرس الأمريكي بمواصلة دعم أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وخاطب المشرعين الذين يعرقلون المساعدات الجديدة بأن البديل هو المخاطرة بهجوم روسي على دولة في حلف الناتو والذي من شأنه أن يؤدي إلى انجرار قوات أمريكية إلى القتال.



وقال زيلينسكي في مقابلة ضمن برنامج "ميت ذا برس" على قناة "إن بي سي" والذي يُبث اليوم الأحد: "إذا قتلتنا روسيا جميعاً فسوف يهاجمون دول الناتو، وسترسلون أبناءكم وبناتكم. سيكون الأمر كذلك للأسف، لكن الثمن سيكون أكبر".

وتواجه المساعدات العسكرية لأوكرانيا موجة متزايدة من الشكوك في واشنطن، مما تسبب في انقسامات بين المشرعين الجمهوريين الذين يعملون على تأخير طلب الرئيس جو بايدن للحصول على الدفعة التالية من المساعدات.

كما حث زيلينسكي الكونغرس، بالقول: "لا تفقدوا الإرادة، ولا تتخلوا عن هذا الموقف القوي، ولا تخسروا ديمقراطيتكم".

وتحدى الجمهوريون في مجلس النواب في واشنطن الأسبوع الماضي بايدن بتمرير مشروع قانون يفصل المساعدات لإسرائيل عن طلبه الأوسع نطاقاً للحصول على 106 مليارات دولار، والذي يتضمن أيضاً تمويلاً طارئاً لدعم كلٍ من أوكرانيا وتايوان وتأمين حدود الولايات المتحدة.