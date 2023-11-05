نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولات إسرائيلية لنقل سكان غزة إلى مصر.. مصر ترفض والمجتمع الدولي يعارض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من الموقف المصري الواضح منذ اليوم الأول لعدوان إسرائيل على قطاع غزة، حيث أعلنت مصر رفضها التام لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، إلا أن تقارير تكشف عن محاولات إسرائيلية سرية لنقل سكان غزة إلى مصر.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول مخطط إسرائيل لتهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر وأسباب رفض بعض الدول لهذا المخطط.

محاولات إسرائيلية لنقل سكان غزة إلى مصر.. مصر ترفض والمجتمع الدولي يعارض

إسرائيل تخطط لنقل أهالي غزة إلى مصر

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن محاولات إسرائيلية لنقل مئات الآلاف من المدنيين من غزة إلى مصر خلال فترة حربها على القطاع، وقد تم تقديم هذا المقترح باعتباره "مبادرة إنسانية" تهدف إلى حماية المدنيين من المخاطر في غزة.

وعلى الرغم من هذه المحاولات، تم رفض الفكرة من قبل عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تشدد على أن هذا النقل يمكن أن يؤدي إلى تقويض استقرار مصر وغياب أعداد كبيرة من الفلسطينيين عن أراضيهم.

مخطط إسرائيل يقابل بالرفض التام

أيضًا، رفض الفلسطينيون بشدة هذه الفكرة، حيث يخشون أن تُستغل إسرائيل الحرب لنقل أكثر من مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة بشكل دائم.

ومن جانبها أكدت مصر رفضها التام للنزوح القسري للفلسطينيين وتهجيرهم إلى سيناء، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا: سلطنة عمان تدين وحشية الاحتلال الإسرائيلي في غزة وترى الهدنة العاجلة أولوية قصوى غزة تحقق انتصارات ميدانية واقتصادية على إسرائيل.. حصيلة الخسائر حتى الآن وزيرة الصحة الفلسطينية تحذّر من كارثة في مستشفيات غزة لعدم توفر الإمكانيات ونقص الوقود

ومن الجدير بالذكر، إن أكثر من 700 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في حرب عام 1948، لذا قام العديد من أحفادهم في ظل هذه الظروف بالتحذير من تكرار هذا النزوح في الوقت الحالي.

وفي جميع الأحوال، تم رفض هذه الفكرة بشدة من قبل العديد من الأطراف، والموقف الرسمي يبقى هو رفض نقل سكان غزة إلى مصر أو أي مكان آخر.