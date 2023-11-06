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أحمد جودة - القاهرة - وزير خارجية الجزائر يزور سلوفينيا للتشاور حول انضمام البلدين لمجلس الأمن

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم، إلى جمهورية سلوفينيا؛ في زيارة عمل تلبية لدعوةِ نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفينية تانيا فايون.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تهدف هذه الزيارة التي جاءت بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى تعميق التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية التي تقع في صلب اهتمامات البلدين، وبالخصوص مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي منطقة الساحل الصحراوي.

كما تم التشاور في العديد من المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وذلك في ظل تحضير كل من الجزائر وسلوفينيا لانضمامهما لهذه الهيئة الأممية كعضوين غير دائمين ابتداءً من الأول من يناير المقبل.

كما تندرج في إطار الجهود المشتركة الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في سياق تفعيل تبادل التمثيل الدبلوماسي بافتتاح سفارتين في عاصمتي البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الجزائري-السلوفيني في عديد المجالات الاقتصادية.

وخلال زيارته، من المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف مشاورات مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، وأن يتم استقباله من قبل رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، وكذلك من قبل رئيسة المجلس الشعبي الوطني السلوفيني، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش، كما سيكون له لقاء مع وزير البيئة والمناخ والطاقة، بويان كومير، باعتبار الجزائر من أهم مصدري سلوفينا بالغاز الطبيعي.