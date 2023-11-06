عاجل - موسكو تدمر كييف.. كواليس جديدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - موسكو تدمر كييف.. كواليس جديدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية (تفاصيل)

موسكو تدمر كييف.. كواليس جديدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية (تفاصيل).. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، اعتراض 13 صاروخا أوكرانيا من طرازي "ستورم شادو" و"نبتون"، وتدمير دبابة أوكرانية ومركز لمراقبة الطائرات دون طيار خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "نظام الدفاع الجوي الروسي اعترض 13 صاروخا من طرازي ستورم شادو ونبتون خلال آخر 24 ساعة، كما دمر 17 طائرة دون طيار، في مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا".

وأضاف البيان أن القوات الروسية نجحت في تدمير دبابة أوكرانية ومركز مراقبة للطائرات دون طيار بالقرب من منطقة كوبيانسك، مشيرة إلى أنه تم أيضا تدمير منظومة مدفعية، ونقطة إمداد بالذخيرة في المنطقة نفسها.

وفي جنوب دونيتسك، أشار الجيش الروسي إلى أن قواته قضت على ما يصل إلى 135 جنديًا أوكرانيا، كما دمرت سيارتين أثناء صد هجومين شنهما الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنتي نوفوميخيلوفكا ونيكولسكوي التابعتين لمنطقة جنوب دونيتسك.

وفي زابوريجيا، ذكر البيان أن القوات الروسية نجحت في إحباط 3 هجمات أوكرانيا أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 45 جنديًا أوكرانيا وتدمير دبابتين و7 مركبات مدرعة.