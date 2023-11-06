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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - خطاب جديد لـ حسن نصر الله في هذا الموعد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خطاب جديد لـ حسن نصر الله في هذا الموعد
أعلنت فضائية روسيا اليوم، إلقاء حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، خطابًا جديدًا بعد خطاب الجمعة الماضية، يوم السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر 2023، حسب ما أكدته في نبأ عاجل، مشيرة إلى أن الخطاب الثاني لـ حسن نصر الله، سيكون في الساعة الثالثة عصرًا.
تصريحات حسن نصر الله بشأن الحرب على غزة
خرج حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة له، مساء الجمعة الماضية، للحديث عن آخر التطورات والأحداث على صعيد الحرب على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي وبدء معركة طوفان الأقصى، وأسر عدد كبير من الإسرائيليين بينهم ضباط ورتب عسكرية كبيرة، وتنشر دوت الخليج، كل ما تريد معرفته عن أبرز ما جاء في كلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وجاءت كالتالي:
- عزاؤنا لأسر الشهداء في غزة والضفة الغربية وكل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى الممتدة في أكثر من ساحة.
- معركة طوفان الأقصى ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة.
- المعركة مع الصهاينة كاملة الشرعية إنسانيا وأخلاقيا ودينيا.
- كل التحية لشعب غزة الأسطوري على صموده ونضاله.
- التحية للسواعد العراقية واليمنية التي شاركت في هذه المعركة.
- كان لا بد من حدث قوي يهز العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المحاصر ومقدساتها المهددة كقضية أولى.
- عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا 100%.
- السرية المطلقة هي التي ضمنت نجاح عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
- معركة طوفان الأقصى بقرارها وتنفيذها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل ومن أجل فلسطين وقضاياها.
- سرية عملية طوفان الأقصى لم تغضب أي أحد في محور المقاومة.
- قيادات المقاومة وأفرادها هم أصحاب القرارات الحقيقيين ويخدمون قضيتهم الأساسية.
- إيران لا تمارس أي وصاية على حركات المقاومة وقيادتها وقراراتها.
- ما حدث في 7 أكتوبر 2023 أحدث زلزالا أمنيا وعسكريا وسياسيا ونفسيا على مستوى الكيان الصهيوني.
- عملية طوفان الأقصى لها نتائج وتداعيات استراتيجية ووجودية وستترك آثارها على حاضر ومستقبل الكيان الإسرائيلي.
- عملية طوفان الأٌقصى أثبتت للإسرائيليين أنفسهم أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.
- منذ الأيام الأولى للمعركة حكومة العدو احتاجت قدوم الأساطيل الأمريكية إلى البحرين المتوسط والأحمر من أجل الدعم العسكري.
- إسرائيل طلبت أموالا وأسلحة من الولايات المتحدة منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى.
- اتضح منذ الساعات الاولى لمعركة طوفان الأقصى أن العدو كان ضائعا وتائها.
- العدو هو من ارتكب المجازر بحق المستوطنين الإسرائيليين أثناء قيامه بمحاولة استعادة المستوطنات من المقاومين.
- العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح جيش الاحتلال.
- لم يستطيع الإسرائيليون حتى الآن في أي وقت استعادة أسراهم دون صفقات تبادل أسرى.
- أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن هو وضع أهداف لا يمكنها تحقيقها مثل القضاء على حماس وعلى قوة حزب الله.
- ما يحدث في قطاع غزة يكشف عن الغباء الإسرائيلي وحماقته وعجزه لأن ما يقوم به هو قتل الأطفال والنساء في غزة.
- العدو لم يستطيع تقديم إنجاز عسكري واحد بعد شهر من المعركة في غزة.
- جيش العدو لا يتقن شيئا غير ارتكاب المجازر.
- ما يحدث في قطاع غزة يكشف ويؤكد الطبيعة المتوحشة والهمجية للكيان الإسرائيلي الغاصب.
- غزة يتم سحقها منذ 30 يوما أمام المجتمع الدولي ودول الغرب التي تتغنى بالقيم وحقوق الإنسان.
- أمريكا هي المسؤولة بالكامل عن الحرب الدائرة في غزة وعلى شعبها وإسرائيل أداة تنفيذية لها.
- قرار المقاومة في العراق مهاجمة القواعد الأمريكية قرار حكيم لأن أمريكا هي التي تدير الحرب في غزة ويجب أن تدفع الثمن.
- أمريكا هي التي تمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن وتمنع وقف إطلاق النار في غزة ويجب محاسبتها على جرائمها.
- لبنان من أكثر الدول التي عانت من آثار وجود هذا الكيان المعتدي والغاصب.
- ما يجري في غزة معركة فاصلة وحاسمة وما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق.
- الهدف الأول الذي يجب العمل من أجله هو وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة.
- انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني والأسرى والضفة والقطاع والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
- انتصار غزة هو انتصار لدول وشعوب المنطقة لا سيما دول الجوار ومصلحة ودنية مصرية وأردنية وسورية ولبنانية.
- يجب أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية على وقف العدوان على غزة.
- على الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفراء.
- المقاومة الإسلامية في العراق بدأت تتحمل مسؤولياتها وأعلنت أنها قد تدخل في مرحلة جديدة.
- دخلنا المعركة بالفعل منذ الثامن من أكتوبر.
- ما يجري على الحدود اللبنانية مهم ومؤثر جدا ولن يتم الاكتفاء به.
بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)
- ما يجري على الجبهة اللبنانية غير مسبوق في تاريخ الكيان الصهيوني.
- المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من هو موجود في المنطقة الحدودية.
- منذ الثامن من أكتوبر المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض محركة مختلفة عن كل المعارك التي خاضتها في السابق.
- العدو بدأ بسحب قواته على الحدود من لبنان منذ معركة 7 أكتوبر لأنه يريد استخدام كل قواته في غزة.
- جبهة المقاومة في لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان.
- جبهة لبنان استطاعت أن تجذب نصف القدرات البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط مقابل لبنان وحيفا.
- كنا سابقا نطالب بقطع النفط عن أمريكا وأصبحنا اليوم نطالب الدول العربية والإسلامية بقطع النفط والمواد الغذائية عن إسرائيل.
- لبنان استطاعت أن تجعل ربع القوات الجوية الإسرائيلية ونحو نصف الدفاع الصاروخي موجه باتجاه لبنان.
- لبنان استطاعت جذب ثلث الجيش الإسرائيلي ونصف القدرات البحرية إلى الحدود مع لبنان ما خفف الضغط على غزة.
- العمليات في جبهة لبنان تردع العدو وتجعله يحسب خطواته إزاء لبنان ويخشى من تدهور الأمور.
- عملياتنا تقول للعدو إن سيرتكب أكبر حماقة في تاريخ ووجوده إذا اعتدى على لبنان.
- عملياتنا على الحدود تعبر عن تضامنا مع غزة وشعبها ومقاومتها وتهدف إلى تخفيف الضغط عنهم.
- قيل لنا منذ اليوم الأول إن الأساطيل الامريكية جاءت من أجلكم إذا فكرتم في شن عمليات بالجنوب.
- التهديدات لم تغير من موقفنا شيئا على الإطلاق.
- الجبهة في لبنان هي جبهة تضامن ومساندة لغزة وتتطور على ضوء الأحداث هناك وما تقضيه طبيعة الأحداث.
- كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نلجأ إليها في أي وقت من الأوقاف.
- من يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان.
- جاهزون وحاضرون لكل الاحتمالات والخيارات.
- أقول للأمريكيين إن التهديد لا يجدي نفعا وأساطيلكم في البحر المتوسط لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام.
- أقول للأمريكيين إن أساطيلكم التي ترهبوننا بها أعددنا لها العدة.
- أقول للأمريكيين إنه من يريد منع قيام حرب إقليمية يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة.
- معركتنا لن تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية لكننا ننتصر بالنقاط.
- المعركة هي معركة الصمود والصبر والتحمل وتراكم الإنجازات وإفشال العدو ومنعه من تحقيق أهدافه.
- يجب أن نعمل حتى تنتصر غزة والمقاومة فيها.
- تحمل المسؤولية وصمودنا وصبرنا سيكون نتيجته النصر الأكيد.
- قريبا سنلتقي لنعلن الانتصار في غزة.