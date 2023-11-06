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أحمد جودة - القاهرة - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الدعوات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم إعادة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر، حيث بلغ عددهم أكثر من 240 شخصًا.

عاجل - صفعات متتالية تنهي مسيرة "نتانياهو".. ماذا قال غانتس له؟

وألقى نتنياهو كلمة أمام الأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل، حيث قال: "لن يحدث وقف لإطلاق النار دون عودة جميع رهائننا. هذه رسالتنا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر في المعركة حتى نحقق النصر عليهم".

وشهدت القدس مساء السبت وقفة احتجاجية حاشدة حيث اجتمع آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة نتنياهو، حيث طالبوه بالتنحي عن منصبه فورًا وبضرورة إعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى عائلاتهم.

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أسرت حركة حماس أكثر من 200 شخص خلال هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وأعلنت الحركة يوم السبت أن القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر حتى الآن أدى إلى فقدان أكثر من 60 أسيرًا.

وأوضحت: "بعد عمليات البحث، لا يزال هناك 23 جثة مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نتمكن من الوصول إليها أبدًا بسبب استمرار العدوان على غزة".

غانتس يطلب من نتنياهو سحب تصريحاته حول احتجاجات جنود الاحتياط

عاجل - صفعات متتالية تنهي مسيرة "نتانياهو".. ماذا قال غانتس له؟

دعا بيني غانتس، الوزير البارز الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سحب تصريحاته المثيرة للجدل، التي ارتبطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبيل اندلاع الحرب ودوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل الإعلام الأخرى بأن نتنياهو ألمح إلى إمكانية أن تكون هناك صلة بين الاحتجاجات ضد حكومته، بما في ذلك احتجاجات جنود الاحتياط الذين رفضوا استئناف الخدمة العسكرية، وبين دوافع حماس للقيام بالهجوم على إسرائيل الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع الحرب الحالية.

وأكد غانتس أنه من الضروري على نتنياهو سحب تصريحاته المثيرة للجدل، وأشار إلى أن "التهرب من المسؤولية وتوجيه الاتهامات المزعومة خلال وقت الحرب يمثل ضربة للبلاد".