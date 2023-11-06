عاجل - موعد الخطاب الثاني لـ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.. هل سيعلن الحرب على إسرائيل؟

أحمد جودة - القاهرة - موعد الخطاب الثاني لـ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.. هل سيعلن الحرب على إسرائيل؟

حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أفادت فضائية روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 نوفمبر 2023، خروج حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في خطاب جديد له للمرة الثانية، يوم السبت المقبل 11 نوفمبر 2023، وذلك بعد خطابه الجمعة الماضي، بشأن آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة، دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى سوى موعده الذي من المقرر أن يذاع حسب قناة روسيا اليوم، الساعة الثالثة عصر السبت المقبل.

تفاصيل خطاب حسن نصر الله الأول بشأن الحرب على قطاع غزة

وتحدث حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة له، مساء الجمعة الماضية، عن آخر التطورات والأحداث على صعيد الحرب على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي وبدء معركة طوفان الأقصى، وأسر عدد كبير من الإسرائيليين بينهم ضباط ورتب عسكرية كبيرة، وتنشر دوت الخليج، كل ما تريد معرفته عن أبرز ما جاء في كلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وجاءت كالتالي:

عزاؤنا لأسر الشهداء في غزة والضفة الغربية وكل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى الممتدة في أكثر من ساحة.

معركة طوفان الأقصى ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة.

المعركة مع الصهاينة كاملة الشرعية إنسانيا وأخلاقيا ودينيا.

كل التحية لشعب غزة الأسطوري على صموده ونضاله.

التحية للسواعد العراقية واليمنية التي شاركت في هذه المعركة.

كان لا بد من حدث قوي يهز العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المحاصر ومقدساتها المهددة كقضية أولى.

عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا 100%.

السرية المطلقة هي التي ضمنت نجاح عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

معركة طوفان الأقصى بقرارها وتنفيذها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل ومن أجل فلسطين وقضاياها.

سرية عملية طوفان الأقصى لم تغضب أي أحد في محور المقاومة.

قيادات المقاومة وأفرادها هم أصحاب القرارات الحقيقيين ويخدمون قضيتهم الأساسية.

إيران لا تمارس أي وصاية على حركات المقاومة وقيادتها وقراراتها.

ما حدث في 7 أكتوبر 2023 أحدث زلزالا أمنيا وعسكريا وسياسيا ونفسيا على مستوى الكيان الصهيوني.

عملية طوفان الأقصى لها نتائج وتداعيات استراتيجية ووجودية وستترك آثارها على حاضر ومستقبل الكيان الإسرائيلي.

عملية طوفان الأٌقصى أثبتت للإسرائيليين أنفسهم أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.

منذ الأيام الأولى للمعركة حكومة العدو احتاجت قدوم الأساطيل الأمريكية إلى البحرين المتوسط والأحمر من أجل الدعم العسكري.

إسرائيل طلبت أموالا وأسلحة من الولايات المتحدة منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى.

اتضح منذ الساعات الاولى لمعركة طوفان الأقصى أن العدو كان ضائعا وتائها.

العدو هو من ارتكب المجازر بحق المستوطنين الإسرائيليين أثناء قيامه بمحاولة استعادة المستوطنات من المقاومين.

العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قتلوا بسلاح جيش الاحتلال.

لم يستطيع الإسرائيليون حتى الآن في أي وقت استعادة أسراهم دون صفقات تبادل أسرى.

أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن هو وضع أهداف لا يمكنها تحقيقها مثل القضاء على حماس وعلى قوة حزب الله.

ما يحدث في قطاع غزة يكشف عن الغباء الإسرائيلي وحماقته وعجزه لأن ما يقوم به هو قتل الأطفال والنساء في غزة.

العدو لم يستطيع تقديم إنجاز عسكري واحد بعد شهر من المعركة في غزة.

جيش العدو لا يتقن شيئا غير ارتكاب المجازر.

ما يحدث في قطاع غزة يكشف ويؤكد الطبيعة المتوحشة والهمجية للكيان الإسرائيلي الغاصب.

غزة يتم سحقها منذ 30 يوما أمام المجتمع الدولي ودول الغرب التي تتغنى بالقيم وحقوق الإنسان.

أمريكا هي المسؤولة بالكامل عن الحرب الدائرة في غزة وعلى شعبها وإسرائيل أداة تنفيذية لها.

قرار المقاومة في العراق مهاجمة القواعد الأمريكية قرار حكيم لأن أمريكا هي التي تدير الحرب في غزة ويجب أن تدفع الثمن.

أمريكا هي التي تمنع إدانة إسرائيل في مجلس الأمن وتمنع وقف إطلاق النار في غزة ويجب محاسبتها على جرائمها.

لبنان من أكثر الدول التي عانت من آثار وجود هذا الكيان المعتدي والغاصب.

ما يجري في غزة معركة فاصلة وحاسمة وما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق.

الهدف الأول الذي يجب العمل من أجله هو وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة.

انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني والأسرى والضفة والقطاع والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

انتصار غزة هو انتصار لدول وشعوب المنطقة لا سيما دول الجوار ومصلحة ودنية مصرية وأردنية وسورية ولبنانية.

يجب أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية على وقف العدوان على غزة.

على الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفراء.

المقاومة الإسلامية في العراق بدأت تتحمل مسؤولياتها وأعلنت أنها قد تدخل في مرحلة جديدة.

دخلنا المعركة بالفعل منذ الثامن من أكتوبر.

ما يجري على الحدود اللبنانية مهم ومؤثر جدا ولن يتم الاكتفاء به.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)