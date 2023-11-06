نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل-"بلينكين"يخاطب "أبو مازن".. نص رسالة أمريكا لـ السلطة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يجب أن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا مركزيًا في المستقبل المتعلق بقطاع غزة. التقى بلينكن بقادة عراقيين في إطار جولته بالمنطقة وسط تصاعد التوتر بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

عبر بلينكن نقاط التفتيش الإسرائيلية ليرأس اجتماعًا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ثم انتقل إلى العراق. وفي بغداد، صرح بلينكن للصحفيين بأن وجهات نظر الفلسطينيين وتطلعاتهم يجب أن تكون في صميم المحادثات حول مستقبل غزة.

وأشار إلى أن الهجمات والتهديدات من الفصائل المتحالفة مع إيران غير مقبولة، وأن الولايات المتحدة ترسل رسالة قوية تحذر أي شخص يسعى لاستغلال الصراع في غزة لتهديد عسكريينا في المنطقة.





كلمة بلينكن عن كيفية حكم غزة بعد التدمير الكامل:

عاجل-بلينكن:أحاول اقناع إسرائيل بالموافقة على هدنات في بعض الأماكن لدخول المساعدات لأهالى غزة

فيما يتعلق بما بعد الصراع، حاول بلينكن إطلاق مناقشات حول كيفية حكم غزة بعد التدمير الكامل لحماس، والذي أكدت إسرائيل أنه هدفها. وأوضح بلينكن أن من المنطقي أن تتولى "سلطة فلسطينية فعالة ونشطة" إدارة القطاع في نهاية المطاف، ولكنه اعترف بأن دولًا ووكالات دولية من المرجح أن تلعب دورًا في الأمن والحكم في هذه المرحلة.

اجتماع بلينكن بزعماء العرب لوجود للبحث عن سبل الهدنة:

وقد اجتمع بلينكن مع الزعماء العرب للبحث في سبل التهدئة وتحقيق حلًا للأزمة الإنسانية التي تعاني منها غزة، وشدد على أهمية وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم حقوق الفلسطينيين والعمل نحو تحقيق حل سياسي عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا..عاجل - نتانياهو يوجه رسالة لرئيسة الصليب الأحمر الدولي: "نرجو زيارتك للمختطفين للتأكد من سلامتهم"

أبرز كلمات بلينكن: