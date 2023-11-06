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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| تعليق صادم من حماس عن قطع الاتصالات في غزة

علقت حركة حماس، على قطع الاتصالات والانترنت في غزة، حيث أوضحت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” أن قطع الاتصالات، يرجع إلى تضرر المسارات الرئيسية، إثر عمليات القصف.

عاجل| تعليق صادم من حماس عن قطع الاتصالات في غزة

عاجل| تعليق صادم من حماس عن قطع الاتصالات في غزة

ذكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن قطع الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات في قطاع غزة يكشف عن نواياها في ارتكاب جرائم وإخفاءها عن الرأي العام.

جاء تعليق حماس، بعدما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بشن هجمات قصف غير مسبوق على قطاع غزة وقطع الاتصالات والإنترنت عنه بشكل كامل.

كتائب القسام تعلن قصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها قامت بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب قطاع غزة بعشرات قذائف الهاون، وفقًا لبيان عسكري صادر عنها.

القبة الحديدية تفشل في اعتراض صاروخ فلسطيني

عاجل| تعليق صادم من حماس عن قطع الاتصالات في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، إن القبة الحديدية الإسرائيلية فشلن في اعتراض صواريخ، أطلقت من قطاع غزة، وسقط على ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن ضربات كبيرة، على قطاع غزة، ستتواصل في الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه قسم القطاع المحاصر إلى شطرين.

واعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أنه بعد 30 يومًا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يعد تطويق الجزء الشمالي من القطاع وفصله عن جنوب القطاع خطوة مهمة في العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية.

وقال هجاري: "ما زلنا نسمح بمرور المدنيين من شمال غزة ومن مدينة غزة إلى الجنوب".

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.