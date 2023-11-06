العالم اليوم - الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بـ"النووي"

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بـ"النووي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 01:26 صباحاً - عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المشينة وغير المقبولة لوزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة.

‎ واعتبرت دولة الإمارات أن هذه التصريحات تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب. كما أنه يثير قلقاً بالغاً بشأن وجود نية لارتكاب جريمة إبادة جماعية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع للتلويح بإستخدام سلاح نووي لافتة إلى أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لهم.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.