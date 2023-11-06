العالم اليوم - حزب الله يتوعد إسرائيل بعد قصف استهدف جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يتوعد إسرائيل بعد قصف استهدف جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 01:26 صباحاً - قالت السلطات اللبنانية إن ضربة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان أدت إلى مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدَّتهن، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن هجوما من لبنان أدى إلى مقتل مواطن في شمال إسرائيل.

وقالت ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران إنها ردت على الضربة الإسرائيلية بإطلاق وابل من صواريخ جراد على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة استخدام هذا السلاح بالذات خلال الاشتباكات المستمرة على الحدود مع القوات الإسرائيلية منذ أربعة أسابيع، مما يسلط الضوء على مخاطر التصعيد.

وقالت الميليشيا في بيان إنها "لن تتسامح أبدا بالمس والاعتداء على المدنيين، وسيكون ردها ‏حازما وقويا". ‏

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله لرويترز "هذه الجريمة تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهي لها تداعياتها، والعدو سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مركبة "يشتبه بنقلها إرهابيين" في لبنان وإنه يحقق في التقارير التي تحدثت عن وجود مدنيين بداخلها.

ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ما حدث بأنه "جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال".

وقال وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لرويترز إن لبنان سيقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مقتل مدنيين بينهم أطفال في الهجوم.

وأضاف "بدأنا تجميع المعلومات مع صور عن الجريمة ونحن بصدد تقديم شكوى للأمم المتحدة غدا".

وذكر تقرير لقوى الأمن اللبنانية أن الفتيات الصغيرات قُتلن عندما استهدفت إسرائيل السيارة اللائي كن بداخلها في أثناء مرورها بين قريتي عيناثا وعيترون.

كما قُتلت جدتهن وأصيبت والدتهن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليا قتل اليوم في هجوم شنه حزب الله عبر الحدود، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

اعتراض طائرة مسيرة

قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأحد إن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه إسرائيل بينما كانت فوق أراض لبنانية وإن صاروخا مضادا للدبابات أُطلق من لبنان على منطقة يفتاح في شمال إسرائيل.

وقالت جماعة حزب الله إنها استهدفت عددا من المواقع الإسرائيلية على الحدود باستخدام صواريخ موجهة وأسلحة أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد الطائرة المسيرة في منطقة بعيدة في عمق لبنان بينما كانت تحلق باتجاه إسرائيل. وأضاف "تم تعقب الطائرة المسيرة بواسطة أنظمة الكشف والتحكم واعترضها بنجاح الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في أجواء لبنان".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام نقلت في وقت سابق عن مراسل لها قوله إن حزب الله أسقط طائرة مسيرة معادية فوق جنوب لبنان وإن حطامها سقط على قريتي زبدين وحاروف على بعد 30 كيلومترا من الحدود.

ولم يصدر تعليق من حزب الله على التقرير.

وأعلن حزب الله لأول مرة استخدام الصواريخ المضادة للطائرات خلال القتال الذي اندلع بعد السابع من أكتوبر.

وفي حادث وقع على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود، قالت كشافة الرسالة، وهي جماعة كشافة تابعة لحركة أمل اللبنانية المتحالفة مع حزب الله، إن أربعة من مسعفيها أصيبوا في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة.

وأضافت في بيان "أثناء قيام سيارتين تابعتين للدفاع المدني في كشافة الرسالة... بإجلاء عدد من المصابين من أحد المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أطراف طير حرفا قضاء صور، عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال إلى استهداف السيارتين بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح متوسطة نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات صور للمعالجة".