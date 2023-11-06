نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. العاهل الأردني: سلاح الجو تمكن من إنزال مساعدات طبية لغزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر تغريدة على منصة (اكس) أن سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وكتب الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف العاهل الأردني "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة.. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".