نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من ملك الأردن بشأن المستشفي الميداني في غزة (مهمة إنسانية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيان عاجل من ملك الأردن بشأن المستشفي الميداني في غزة (مهمة إنسانية)

نشر ملك الأردن عبدالله الثاني، بيان عاجل، على صفحته الشخصية بموقع إكس، (تويتر سابقا)، بشأن المستشفى الميداني الأردني في غزة.

بيان عاجل من ملك الأردن بشأن المستشفى الميداني في غزة

بيان عاجل من ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن المستشفى الميداني في غزة

أعلن الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، بأن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وأعرب الملك عن فخره بنجاح هذه المهمة الإنسانية وأكد أنها واجبهم تجاه الجرحى والمصابين الذين يعانون من آثار الحرب في غزة.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيظل الداعم والسند الأقرب للأشقاء الفلسطينيين، داعيًا إلى استمرار التنسيق العربي للضغط على المجتمع الدولي لوقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية المستمرة وحماية المدنيين في غزة.

وجدد إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء وحذر من تصعيد الوضع في المنطقة نتيجة استمرار الحرب.

الملك عبدالله الثاني: الحل العسكري لن يحقق السلام دائما

وشدد الملك على ضرورة دعم المنظمات الدولية المعنية بالعمل في غزة، وخاصةً وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن الحل العسكري أو الأمني لن يحقق السلام الدائم، بل يجب أن يكون هناك حل سياسي يقوم على إقامة دولتين عادلتين وسط السلام.

وأعرب الملك عن رفض الأردن لأي محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مشددًا على أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وشدد على دعم الأردن للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو 1967.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء

بيان عاجل من ملك الأردن بشأن المستشفى الميداني في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.