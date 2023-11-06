نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن إرسال غواصة نووية إلى الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الأمريكي، الاثنين إرسال غواصة نووية إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في منشور على منصة "إكس": "في 5 نوفمبر 2023، وصلت غواصة من طراز أوهايو إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" إلى المنطقة.