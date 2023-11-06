نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبوعبيدة: دمرنا 6 دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة ونتنياهو يرد على رسائل المحتجزات لدى حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لازالت دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومها على قطاع غزة في جميع المناطق، تستمر قوات الاحتلال بقصف حركة حماس بري وجويا، حيث تتعرض بعض المدن لهجوم بالصواريخ، بينما واجهت دولة خسائر كبيرة مع حربها مع قطاع غزة.



إرتفعت خسائر إسرائيل خلال حربها مع قطاع غزة خسائر بمليارات الدولارات، حيث تعدت تكلفة الخسائر إلى أكثر من 7 مليار دولار خلال اسابيع، كما تعطلت الحياة في إسرائيل مع استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط.

أبوعبيدة: دمرنا 6 دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة ونتنياهو يرد على رسائل المحتجزات لدى حماس

خسائر مالية واقتصادية.. نتنياهو يرد على رسائل المحتجزات لدى حماس:

تنشر بوابة دوت الخليج إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد عن خسائر دولة الاحتلال، وبيان أبوعبيدة في تدمير الدبابات، ورد نتنياهو على رسائل المحتجزات، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

القسام.. تدمير ست دبابات متوغلة في قطاع غزة:

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها دمروا منذ مساء يوم الأحد 6 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وقالت القسام، في سلسلة بيانات عبر منصتها في "تليغرام"، إن مقاتليها دمروا بقذائف "الياسمين 105" دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين جنوب غرب في تل الهوا (جنوب مدينة غزة)، و3 دبابات في بيت حانون (شمال قطاع غزة).



وأضافت أن عناصرها "يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس ويدمرون دبابة بقذيفة الياسين 105".

أبوعبيدة: دمرنا 6 دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة ونتنياهو يرد على رسائل المحتجزات لدى حماس

نتنياهو يرد علي رسائل المحتجزات لدى حماس:

صدر رد من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على رسالة الأسيرات في قطاع غزة، التي بثتها كتائب القسام في فيديو مصور، وقال نتنياهو في رده: "الحديث يدور عن دعاية نفسية قاسية من قبل حركة حماس، سنعمل كل ما بوسعنا من أجل عودة كل المختطفين والمفقودين إلى منازلهم".

وكانت حركة "حماس"، قد نشرت مقطعا مصوّرا يُظهر ثلاثا من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة المحاصَر الذي يتواصل عدوان الاحتلال عليه، موقعا عشرات آلاف الشهداء والمصابين.

وخلال المقطع المصور، وجهت الرهائن، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبنه فيها بالعمل على إطلاق سراحهن، وسراح جميع الرهائن، وقالت الرهينة: "نحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع ضرائب، موجودون الآن في الأسر في ظروف ليست ظروفا".

