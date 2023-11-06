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أحمد جودة - القاهرة - شنت قوات الاحتلال أكثر من هجوم على قطاع غزة منذ يوم بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ضربات وهجوم عنيفا وصف بالأكثر دمارا منذ اندلاع الحرب حتى يومنا هذا، حيث لازالت قوات الاحتلال تواصل قصف جويا وبريا من جميع الجهات على قطاع غزة، خسائر كثيرة في الأرواح والمباني.

كما قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقطع الإتصالات والانترنت بالكامل على قطاع غزة، وذلك بعد ارتكاب جرائم القتل في على غزة بالكامل، بالإضافة إلى ذلك وجه وزير بالحكومة الإسرائيلية القاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن.

وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية " إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن! " ونتنياهو يتخذ قرار ضده

وزير بالحكومة الإسرائيلية " إلقاء قنبلة نووية هو الحل ونتنياهو يعقب:

تنشر بوابة دوت الخليج إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن اقتراح وزير بالحكومة الإسرائيلية بالقاء قنبلة نووية على غزة بالكامل، ونتنياهو يرد، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

وزير إسرائيلي.. يقترح حل بالقاء قنبلة نووية على غزة:



قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ "المختطفين".

وأضاف الوزير ذاته، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه.

وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية " إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن! " ونتنياهو يتخذ قرار ضده

ردا على الوزير نتنياهو يعقب ويتخذ قرارا ضده:

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

كما انتقد قادة معارضة وأعضاء كنسيت وعائلات أسرى تصريحات إلياهو، حيث قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "تصريح صادم ومجنون من وزير غير مسؤول، لقد أساء إلى عائلات الأسرى، على نتنياهو أن يطرده من الحكومة".

