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أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة حماس، مساء الأحد، أن الجيش الإسرائيلي شن "قصفًا كثيفًا" حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، بعد أن قامت إسرائيل بقطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة حماس: "منذ أكثر من ساعة، قام الجيش الإسرائيلي بقصف كثيف حول المستشفيات".

وشهدت مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصفًا غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، وتم خلالها قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

وكالة "وفا" الفلسطينية:

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

وفي تطور آخر، اتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات في الحرب، حيث نشر صورًا تظهر مقاتلين من حماس يطلقون النار من مستشفى في غزة، وعرض آخرون صورة لموقع إطلاق صواريخ يبعد 75 مترًا من مستشفى تحته أنفاق لحماس.

صحيفة "يديعوت أحرونوت "تكشف عن حرب بين واشنطن وتل أبيب "تفاصيل"

على الرغم من هذه الاتهامات، نفت حكومة حماس بشدة هذه المزاعم، مؤكدة استعدادها لاستقبال "لجنة تحقيق دولية" تقوم بتفتيش المستشفيات للتأكد من عدم استخدامها لأغراض عسكرية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت":

مع تصاعد هجمات إسرائيل على قطاع غزة، يشهد العلاقات بين إسرائيل وحليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، زيادة في مستوى التوتر، وهو ما وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بالعداء والحرب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الشهيرة في تقرير نشرته يوم الأحد:

1. الإدارة الأميركية أخطأت في تحليلها للشرق الأوسط، وتعتقد أنها ستعزز مكانتها في المنطقة من خلال التوسط للحصول على هدنة إنسانية وتزويد قطاع غزة بالوقود.

2. إسرائيل تواجه الآن ضغوطًا من الجبهة الأميركية، حيث لا توجد إطلاقات نار، ولكن هناك ضغوط تجبر الجيش الإسرائيلي على تسريع عملياته لزيادة الوقت لإنجاز أكبر قدر ممكن من العمل قبل فرض وقف إطلاق النار، مما يزيد من عدد الضحايا المتوقع.

3. إذا فقد جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل الدعم الأميركي جزئيًا أو كليًا، سيتأثران بشكل كبير في هذه الظروف.

4. في بعض الحالات، يجب على الدولة أن تتخذ موقفًا قويًا حتى من حلفائها الكبار، وهذه إحدى تلك اللحظات.

5. الولايات المتحدة تسعى لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على حساب إسرائيل، لتركز على الأمور الأخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتنافس مع الصين واستعادة مكانتها في المنطقة أمام بكين وحتى أمام موسكو.

انقطاع الإتصال والشبكات في قطاع غزة:

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إسرائيل قامت بقطع المسارات الدولية للمرة الثالثة، مما أدى إلى انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت داخل قطاع غزة.

وأوضحت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في بيان أصدرته يوم الأحد، أن هذا الانقطاع الكامل يرجع إلى "تعرض المسارات الرئيسية التي تم إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى من قبل الجانب الإسرائيلي".

وأعربت المجموعة عن أسفها لهذا الإعلان، مشيرةً إلى أن هذا الانقطاع التام للخدمات يشمل كافة وسائل الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب فصل المسارات الرئيسية التي تم إعادة وصلها سابقًا من قبل الجانب الإسرائيلي.