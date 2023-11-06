العالم اليوم - إسماعيل هنية يلتقي بالمرشد الإيراني في طهران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 05:24 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الإيراني علي خامنئي التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران.

وجاءت هذه التقارير غداة إعلان مسؤول في الحركة المدعومة من إيران أن الجانبين عقدا اجتماعا في الآونة الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن هنية الذي يقيم خارج قطاع غزة منذ 2019 أطلع خامنئي على آخر التطورات في قطاع غزة وكذلك التطورات في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن خامنئي أكد على سياسة طهران الثابتة في دعم الفصائل الفلسطينية دون أن توضح موعد انعقاد الاجتماع.

وحذرت المؤسسة الدينية الإيرانية إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا استمرت الهجمات على قطاع غزة.