العالم اليوم - الإمارات والصين تدعوان لجلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 05:24 صباحاً - دعت دولة الإمارات والصين إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الاثنين وذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن المجلس سيستمع لإحاطات من قبل المنسق الخاص تور وينسلاند ووكيل الأمين العام مارتن غريفيث.

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