نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلل فني يضرب القبة الحديدية بتل أبيب.. ويفشل في اعتراض أحد صواريخ "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الوقت الذي يتعرض قطاع غزة لغارات إسرائيلية غير مسبوقة، تقوم الفصائل الفلسطينية بالرد برشق المدن الإسرائيلية بقذائف صاروخية إلا أن خللًا فنيًا في منظومة القبة الحديدية في تل أبيب فشل في اعتراض أحد صواريخ الفصائل.

خلل فني في منظومة القبة الحديدية في تل أبيب:

ونًشر مقطع فيديو، أظهر صاروخا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية يسقط بالخطأ في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب وذلك بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ الفصائل.

فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومستوطنات محيط غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، قصف تل أبيب ردا على استهداف المدنيين في غزة.

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

هذا، ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ31 منذ الهجوم المباغت الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر الماضي حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة، لافتا إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص، وتحتجز حماس 241 رهينة حسب الجيش الإسرائيلي.