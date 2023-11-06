العالم اليوم - شاهد.. صاروخ القبة الحديدية يخفق ويسقط فوق رؤوس الإسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر شاهد.. صاروخ القبة الحديدية يخفق ويسقط فوق رؤوس الإسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - فشل صاروخ أطلقته القبة الحديدية، ليل الأحد الاثنين، في اعتراض صواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة، وسقط فوق منطقة سكنية وسط إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ القبة الحديدية سقط في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو انطلاق أول صاروخ من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الفلسطينية القادمة من قطاع غزة، مع صوت صفارات الإنذار في الخلفية.

وظل الصاروخ محلقا في السماء حتى اختفى.

وبعد لحظات، انطلق الصاروخ الثاني من نفس بطارية الإطلاق، لكن لسبب ما، انحرف الصاروخ وسقط بشكل حر فوق منطقة سكنية، محدثا دويا كبيرا.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن انفجار صاروخ القبة الحديدية لم يسفر عن سقوط إصابات.

لكن هذا الحدث يثير مزيدا من الأسئلة بشأن جدوى القبة الحديدية، خاصة مع تكاثر الأعطال والإخفاقات التي لاحقتها في الحرب الحالية.

وفي اليوم الأول للحرب، أطلقت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس آلاف 5 آلاف صاروخ على إسرائيل، بشكل يفوق قدرة هذه المنظومة على اعتراض الصواريخ، وهو ما تسبب في عدم قدرتها على اعتراض الكثير منها.