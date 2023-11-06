العالم اليوم - مقتل المهاجم.. إصابة جندية إسرائيلية بجروح خطرة طعنا بالقدس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - أصيبت جندية إسرائيلية بجروح خطرة، اليوم الاثنين، بعد تعرضها للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود، وتم "تحييد" المهاجم، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية.. قام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية للجريحة البالغة 20 عاما ولمصاب آخر يبلغ العشرين أيضا تعرض لجروح طفيفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن "شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من حي العيساوية في القدس الشرقية".

وأوضحت الشرطة أنها ضربت طوقا أمنيا في منطقة مركز الشرطة.

في 12 أكتوبر قتل فلسطيني في القدس الشرقية بعدما طعن شرطيا إسرائيليا قرب محطة وقود.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل، تصاعد التوتر في القدس الشرقية والبلدة القديمة فيها.

وفي الضفة الغربية المحتلة قتل 150 فلسطينيا على الأقل بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.