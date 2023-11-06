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أحمد جودة - القاهرة - مصادر إسرائيلية: الوضع الأمني في غزة سيكون من مسؤولية إسرائيل بعد الحرب

تعكس التصريحات والتقارير الأخيرة من مصادر إسرائيلية تطورات مهمة بخصوص الوضع في قطاع غزة والعلاقة بين إسرائيل وحركة حماس، ومن خلال مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين، يظهر أن إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية في غزة بعد انتهاء الحرب الأخيرة.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول حقيقة تولي إسرائيل مسؤولية الوضع الأمني في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

مصادر إسرائيلية: الوضع الأمني في غزة سيكون من مسؤولية إسرائيل بعد الحرب

الوضع الأمني في غزة بعد الحرب سيكون من مسؤولية إسرائيل

إتضح وفقًا لمصادر إسرائيلية أن المسؤولية الأمنية في قطاع غزة ستبقى تحت سيطرة إسرائيل بعد نهاية الحرب الأخيرة.

كما كشفت بعض المصادر الإسرائيلية أن هناك تقليلًا في احتمالية هجوم من جانب حزب الله في الشمال، مؤكدة أن وقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن سيكون مؤقتًا، وسيستمر التصعيد ضد حماس.

تصريحات جديدة من الجيش الإسرائيلي بخصوص حرب غزة

ومن جانبه، أصدر مسؤول إسرائيلي تصريحًا يشير إلى أن العملية البرية في غزة ساهمت في الحصول على معلومات حول المخطوفين، وتقييم يشير إلى بقاء معظم المخطوفين على قيد الحياة.

وعلى الجانب الآخر، ذكر أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام التابعة لحماس، أن القصف الإسرائيلي على غزة أسفر عن فقدان أكثر من 60 من أسرى العدو، مع تحديد مصير 23 منهم تحت الأنقاض.

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وفي ذات السياق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، عن وجود أكثر من 242 رهينة محتجزة لدى حماس في غزة.

هذه التصريحات والتقارير تكشف عن تعقيدات جديدة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والعلاقة بين إسرائيل وحماس، مما يجعلها موضوعًا هامًا للمتابعة.