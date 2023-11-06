نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد اقتصادي عُماني يبحث فرص وبيئة الاستثمار في جوانزو الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت غرفة تجارة وصناعة جوانزو الصينية وفد غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار مؤكدين خلال اللقاء على عمق العلاقات العمانية الصينية واهمية ما وصلت له هذه العلاقات من تطور ملحوظ واهمية استمرار مثل هذه الزيارات بين الطرفين لتعميق وتوسيع التعاون في جميع المجالات.

وشارك وفد غرفة تجارة وصناعه عمان بمحافظة ظفار في برنامج تدريبي بعنوان "كيف تستثمر بالصين" وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة جوانزو الصينية والتي قدمها عدد من الخبراء الاقتصاديين الصينيين ورجال الأعمال، إذ تناول البرنامج التدريبي الأسس القانونية والتشريعية التي تحرص الصين على إيجادها لجميع المستثمرين وأصحاب الأعمال وأهمية تذليل آي عوائق والعمل على إيجاد فكرة لتفعيل الشراكة المستدامة بين الصين والعالم.

تعد مشاركة الوفد العُماني في مثل هذه البرامج والحلقات التخصصية ميزة كبيرة للتعرف على ما تتمتع به الصين من مقومات عالية في الجانب الاقتصادي. والتوجه لتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا محوريا في تنمية اقتصاد البلدين، خاصة أن التجارة بين سلطنة عمان والصين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وصعدت إلى مستويات متقدمة.