العالم اليوم - "Telecom Italia" تبيع شبكة خطوطها الأرضية بهذه القيمة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 03:28 مساءً - وافقت شركة Telecom Italia، الإثنين، على بيع شبكة الخطوط الأرضية الخاصة بها لشركة KKR & Co، مقابل ما يصل إلى 22 مليار يورو (24 مليار دولار)، لتمضي قدمًا في التغيير الاستراتيجي الذي كانت تدرسه منذ أكثر من 15 عامًا، متحدية أكبر مساهميها.

ووافق مجلس إدارة شركة الهاتف خلال عطلة نهاية الأسبوع على عملية البيع، التي تحظى بدعم الحكومة الإيطالية، وقال إن الاتفاق مع شركة الأسهم الخاصة الأميركية لن يخضع لتصويت المساهمين.

ويشكل هذا الأمر، تحديًا مباشرًا للمجموعة الفرنسية Vivendi، أكبر مستثمر في الشركة.

وعكست أسهم Telecom Italia مكاسبها السابقة في بورصة ميلانو الاثنين، حيث انخفضت بما يصل إلى 4.7 بالمئة، قبل أن تقلص مكاسبها بحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش إلى 2.31 بالمئة، حيث أكدت فيفيندي، التي تمتلك حصة 24 بالمئة، أنها ستسعى إلى عرقلة الصفقة.

وتسلط التقلبات التي شهدتها الأسهم عند افتتاحها في وقت سابق من الاثنين، الضوء على عدم اليقين بشأن توقعات الصفقة، والإجراء الذي قد تتخذها Vivendi.

وقالت شركة Vivendi ومقرها باريس إنها "ستستخدم أي وسيلة قانونية تحت تصرفها" للطعن في القرار، ودعت بالفعل إلى اجتماع استثنائي للمساهمين حيث يمكنها محاولة حشد الدعم لوقف البيع.

وإذا نجحت الصفقة، فمن الممكن أن توفر شريان حياة لشركة Telecom Italia المثقلة بالديون، مما يسمح لها بإعادة تشكيل أعمالها الأساسية.