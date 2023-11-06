العالم اليوم - فتح معبر رفح لمرور الأجانب وتحرك قافلة جرحى من غزة

انتم الان تتابعون خبر فتح معبر رفح لمرور الأجانب وتحرك قافلة جرحى من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 03:28 مساءً - أكد المتحدث باسم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لموقع "دوت الخليج" إنه" تقرر فتح معبر رفح لعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية بعد تنسيق خروج الجرحى".

وقال بيان رسمي إن "الهيئة العامة للمعابر والحدود قررت فتح المعبر يوم الاثنين للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد إسمه في الكشوف حسب ما وردنا من الجانب المصري".

من جانبه، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، لموقع "في حديث دوت الخليج" أن "سيارات إسعاف تحركت من المستشفى، ظهر الاثنين، صوب معبر رفح وتنقل جرحى ومرضى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية".

وأوضح أبو سلمية "أن هذه الخطوة جاءت بعد التنسيق مع الصليب الأحمر، حيث أن سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى تتبع الصليب لمنع استهدافها من جانب إسرائيل كما حدث سابقا".

ونوه إلى أن "القافلة تحمل 7 حالات، بينهم 5 جرحى، وطفلان مريضان أورام".

وكانت هيئة المعابر والحدود في غزة قررت السبت تعليق خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية لحين تنسيق خروج الجرحى من شمال غزة للعلاج في مصر ووقف استهداف إسرائيل لقوافل نقل الجرحى، بحسب ما قال مصدر بالهيئة لموقع "دوت الخليج".

وبالفعل تم وقف خروج الأجانب منذ السبت، ولكن استمر دخول المساعدات من الجانب المصري إلى غزة.