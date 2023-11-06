نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تدين تصريح وزير إسرائيلي بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تدين تصريح وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول احتمال استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة وتعتبرها غير مقبولة.

وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "بالطبع ندين تهديدات... الوزير الإسرائيلي. إن مثل هذه التصريحات غير مقبولة".

وفي وقت سابق، أدانت جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية وغير العربية كلمات الوزير الإسرائيلي أيضا. وطالبت فنزويلا بعقد اجتماع للأمم المتحدة بشأن بيانه.

ووصف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".