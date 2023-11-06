نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله ينشر مشاهد جديدة لصواريخ "نور" المضادة للسفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد جديدة لصواريخ "نور" المضادة للسفن في رسالة استعراضية إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس الأحد أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

ويذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" وذلك على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.