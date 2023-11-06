نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد الآن فشل مهمة القبة الحديدية في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القبة الحديدية في إسرائيل تصدرت مواقع التواصل ومحركات البحث، بمجموعة من الفيديوهات لفشلها الكبير في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، بالإصافة إلى فشلها في إرسال الصواريخ لدرجة أنها أصابت تل أبيب بدلًا من حماس.

وتستعرض بوابة "دوت الخليج في السطور التالية، كل ما يخص التعريف بالقبة الحديدية، بعدما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن القبة الحديدية فشلت في إطلاق صاروخ لاعتراض أحد صواريخ المقاومة، وسقط في مدينة ريشون لتسيون ليلة أمس.

مقتل مسؤول بجيش الاحتلال..فشل القبة الحديدية في إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل مسؤول بالجيش يدعى شاهار كوهين ميفتاش من كرمئيل المحتلة، وذلك أثناء القتال مع المقاومة الفلسطينية في غزة مساء أمس الأحد.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان ميفتاش، البالغ من العمر 22 عاما، جزءا من الفيلق المدرع. الكتيبة 401. ويقول جيش الاحتلال إنه قتل في معركة في شمال غزة.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له إلى أنه بوفاة ميفتاش فقد وصل عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا منذ بدء الغزو البري إلى 30 جنديا.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الجيش إن جنديا من الكتيبة 202 من لواء المظليين أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في غزة يوم الأحد.

مالاتعرفه عن القبة الحديدية

القبة الحديدية" هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى السقف المعدني القوي الذي كان يستخدم في العصور الوسطى وفي العصور القديمة في البنية المعمارية وخاصة في القلاع والحصون. تُستخدم القبة الحديدية لحماية المنشآت من الهجمات والتهديدات الخارجية، بما في ذلك الهجمات بالسهام أو الحجارة أو حتى الهجمات بوسائل أخرى.

يُعتبر مثالًا شهيرًا على القبة الحديدية قلعة "دوما ديس بلانتيس" (Dama de Elche) في إسبانيا، والتي يُعتقد أنها تعود إلى العصر الإبيري في القرن الخامس قبل الميلاد.

يُشير مصطلح "القبة الحديدية" أحيانًا أيضًا إلى مفهوم أو مبدأ في الحماية، حيث يُستخدم للدلالة على حالة من الحماية الصلبة والمتينة تجاه تهديدات خارجية أو هجمات محتملة.

طريقة عمل القبة الحديدية

يعتمد نظام القبة الحديدية (Iron Dome) على تكنولوجيا متقدمة للكشف وتدمير الصواريخ والمقذوفات المهاجمة. إليك كيفية عمل القبة الحديدية:

الكشف: يبدأ النظام برصد الهجمات المحتملة باستخدام رادارات متطورة تكتشف الصواريخ المعادية في الجو. التحليل: بمجرد اكتشاف الهجوم المحتمل، يتم تحليل البيانات المستقبلة من الرادارات لتقييم مدى التهديد والاتجاه المتوقع للصاروخ. اتخاذ القرار: يتخذ نظام القبة الحديدية قرارات سريعة ودقيقة بشأن ما إذا كان يجب إطلاق صاروخ مضاد لاعتراض الهجوم. يتم حساب مسار الصاروخ المضاد بناءً على تحليلات الحركة المستمرة. إطلاق الصاروخ المضاد: إذا تم التحقق من التهديد، يُطلق صاروخ مضاد لاعتراض الصاروخ المعادي. يستخدم هذا الصاروخ تقنيات توجيه متقدمة لمطابقة المسار المتوقع للصاروخ المعادي وتدميره في الجو. التدمير: يتم تدمير الصاروخ المعادي في الجو عندما يصل الصاروخ المضاد إليه، مما يمنعه من الوصول إلى هدفه المقصود.

تجري هذه العمليات بشكل سريع ودقيق، مما يسمح للقبة الحديدية بالتصدي للصاروخ المعادي ومنعه من الوصول إلى المناطق المحمية.