العالم اليوم - مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - قتل ثلاثة فلسطينيين، مساء الاثنين، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مركبتهم في طولكرم شمال الضفة الغربية .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن" ثلاثة شهداء وإصابة حرجة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة خاصة إسرائيلية، أطلقت نحو 100 رصاصة على السيارة.