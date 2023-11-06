العالم اليوم - حماس تعلن إطلاق 16 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الإثنين، إطلاق 16 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وجنوب مدينة حيفا.

وقالت في بيان إن "كتائب القسام - لبنان تقصف مغتصبة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

ويوم الخميس، أعلنت حركة حماس في لبنان، أنها قصفت بلدة "كريات شمونة"، شمالي إسرائيل، بـ 12 صاروخا، مساء الخميس.

وأكد مراسل دوت الخليج، أن جنوب لبنان شهد قصفا إسرائيليا عنيفا، بعد قصف البلدة الإسرائيلية.

وبدا واضحا أن رقعة القصف الإسرائيلي تتوسع وتقترب يوميا من عمق الجنوب اللبناني، لتصل إلى خارج من منطقة جنوب الليطاني.

ودخل حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.